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Cosenza, in fiamme un’auto nei pressi dello svincolo autostradale – VIDEO

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, si ipotizza il guasto al motore

Pubblicato il: 29/06/2026 – 9:06
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Cosenza, in fiamme un’auto nei pressi dello svincolo autostradale – VIDEO
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COSENZA Il cofano anteriore di un’auto ha preso fuoco stamattina nei pressi della rotatoria dello svincolo autostradale di Cosenza. Si ipotizza un guasto nella vettura, il cui conducente è riuscito prontamente a scendere mettendo in sicurezza sé e gli oggetti contenuti nel portabagagli posteriore. Il caso segue di qualche giorno un episodio simile verificatosi sempre in centro città, nella vicina zona delle autolinee, che però aveva interessato un autobus. (redazione@corrierecal.it)

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