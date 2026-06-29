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Cosenza, in fiamme un’auto nei pressi dello svincolo autostradale – VIDEO
Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, si ipotizza il guasto al motore
Pubblicato il: 29/06/2026 – 9:06
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COSENZA Il cofano anteriore di un’auto ha preso fuoco stamattina nei pressi della rotatoria dello svincolo autostradale di Cosenza. Si ipotizza un guasto nella vettura, il cui conducente è riuscito prontamente a scendere mettendo in sicurezza sé e gli oggetti contenuti nel portabagagli posteriore. Il caso segue di qualche giorno un episodio simile verificatosi sempre in centro città, nella vicina zona delle autolinee, che però aveva interessato un autobus. (redazione@corrierecal.it)
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