Notte di violenza a Tropea: rissa e accoltellamento, cinque identificati

caos in centro città

VIBO VALENTIA Una violenta rissa sfociata in un’aggressione con un’arma da taglio. È quanto successo nella tarda serata di sabato scorso a Tropea, in provincia di Vibo Valentia, nei pressi di una paninoteca del centro. Alcune delle persone coinvolte, rimaste ferite, sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale. Poco dopo i fatti, una pattuglia di carabinieri afferente alla Stazione di Joppolo, impegnata in un servizio perlustrativo, ha individuato e identificato 5 presunti responsabili, ancora presenti in zona. Dagli accertamenti eseguiti, è emerso come le persone identificate abbiano preso parte attivamente alla rissa. Le indagini proseguono attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ulteriori attività investigative, finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare ulteriori responsabilità.

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