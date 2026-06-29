Patente sospesa per un anno al parlamentare Pozzolo

dopo l’incidente

BIELLA Sospensione della patente di guida per un anno a carico di Emanuele Pozzolo, il parlamentare di Futuro Nazionale che a inizio giugno, sulla superstrada Biella-Cossato, era finito fuori strada autonomamente con la sua auto, rimanendo illeso. E’ il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista. La notizia, anticipata dall’edizione locale del quotidiano La Stampa, è stata confermata all’Ansada fonti qualificate. Il deputato era risultato positivo, oltre il consentito, al controllo dell’etilometro. Pozzolo, che ha una casa a Campiglia Cervo, inoltre dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica. Il parlamentare aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l’uscita di strada.

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