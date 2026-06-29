Sparatoria in una discoteca a Sangineto, si stringe il cerchio sul presunto responsabile

l’attività investigativa

SCALEA Si stringe il cerchio sul presunto responsabile della sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi all’interno di una discoteca di Sangineto, sul Tirreno cosentino. I colpi d’arma da fuoco hanno ferito due giovani agli arti. Le indagini condotte dai carabinieri di Scalea, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, si sono concentrate sulla visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza sia all’esterno che all’interno del locale per rintracciare elementi che consentano di identificare il responsabile. Il procuratore capo di Paola, Domenico Fiordalisi, ha riferito che le indagini proseguono anche «con altra autorità giudiziaria» riferendosi alla Procura di Cosenza, essendo i due feriti residenti nel capoluogo di provincia. (f.b.)

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