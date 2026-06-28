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paura nel cosentino

Sangineto, spari nella notte nei pressi di un locale

L’intervento immediato delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto

Pubblicato il: 28/06/2026 – 12:26
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Sangineto, spari nella notte nei pressi di un locale
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SANGINETO Un colpo di pistola è stato sparato nella notte a Sangineto nei pressi di un locale, ritrovo della movida. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per dare il via alle indagini e raccogliere le testimonianze utili a ricostruire l’accaduto. Proseguono le indagini per individuare il responsabile. (f.b.)

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