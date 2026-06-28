Sangineto, spari nella notte nei pressi di un locale

paura nel cosentino

SANGINETO Un colpo di pistola è stato sparato nella notte a Sangineto nei pressi di un locale, ritrovo della movida. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per dare il via alle indagini e raccogliere le testimonianze utili a ricostruire l’accaduto. Proseguono le indagini per individuare il responsabile. (f.b.)

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