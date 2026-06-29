Weekend di sangue sulle strade calabresi, tre morti in poche ore

comunità sconvolte

Domenica di sangue sulle strade calabresi. Un giovane di Mirto Crosia ha perso la vita in un tragico incidente (nella foto i due mezzi coinvolti) avvenuto nella notte sulla Statale 106, nel territorio di Pietrapaola. Lo scontro, che avrebbe coinvolto una Fiat Multipla e un camion, ha provocato anche il ferimento grave di altre due persone, estratte dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. La circolazione è risultata fortemente rallentata, con code e traffico bloccato: secondo quanto comunicato dall’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte complessivamente tre persone. Un altro giovane, originario di Pietrapaola, risulta gravemente ferito. Le condizioni degli altri coinvolti sono al momento in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere dei mezzi coinvolti. Presenti anche i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La Statale 106, nel tratto interessato dal sinistro, ha registrando code, rallentamenti e traffico bloccato. Si raccomanda agli automobilisti di procedere con estrema cautela e, dove possibile, di evitare la zona fino al ripristino della normale circolazione. L’OdV Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ha espresso «sincero cordoglio alla famiglia della giovane vittima».

Nelle stesse ore a Squillace si è registrato un altro tragico incidente stradale (foto in basso): all’alba, nella frazione di Fiasco Baldaya, ha perso la vita un ragazzo di soli 20 anni. Per cause in corso di accertamento, una vettura, una Lancia Y, è andata ad impattare violentemente contro un albero terminando la propria corsa fuori carreggiata: a bordo del veicolo si trovava il solo conducente che, rimasto incastrato tra le lamiere a seguito del violento impatto, è deceduto. Il personale sanitario del Suem 118, giunto sul posto, ne ha constatato il decesso. L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è valso alla messa in sicurezza dell’area interessata e del veicolo incidentato. Le operazioni di recupero della salma e di rimozione del mezzo sono state eseguite successivamente all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Presenti sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Un tragico weekend

Nella notte tra sabato e domenica un giovane di 18 anni, Salvatore Lukanov, è morto a Cutro, mentre era alla guida di una Volkswagen Golf (leggi la notizia): secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe impattato in modo autonomo contro un grosso albero, causando anche il ferimento di altre due persone, un 17enne e una 20enne, entrambi a bordo dell’auto e portati in codice rosso all’ospedale di Crotone. Per l’autista dell’auto, privo della patente e con il solo foglio rosa, non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione i tre giovani stavano rientrando a casa intorno alle 3 del mattino percorrendo via Nazionale, l’arteria principale di Cutro, quando l’auto, per cause che dovranno essere accertate, è andata a sbattere contro un albero che si trovava sul ciglio della strada recidendolo di netto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i primi rilievi e nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente. (redazione@corrierecal.it)

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