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Catanzaro, colpo di scena per la panchina: salta Turati, andrà allo Spezia

Nonostante l’accordo appena raggiunto, il tecnico avrebbe cambiato idea. Le Aquile si rimettono alla ricerca di un nuovo mister

Pubblicato il: 30/06/2026 – 14:48
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Catanzaro, colpo di scena per la panchina: salta Turati, andrà allo Spezia
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CATANZARO Avrebbe del clamoroso l’indiscrezione lanciata dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Marco Turati, che da poco ha raggiunto l’accordo per la panchina del Catanzaro, avrebbe cambiato idea, scegliendo di approdare su quella dello Spezia. Non sono ancora chiari i motivi della decisione e i dettagli, ma se confermata l’indiscrezione sarebbe un colpo di scena per le Aquile che, dopo la Serie A sfiorata e l’addio di Aquilani, avevano scelto il nuovo tecnico, garantendogli anche la deroga per il corso a Coverciano. I giallorossi dovranno ora tornare sul “mercato” degli allenatori. (redazione@corrierecal.it)

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