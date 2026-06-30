Catanzaro, scelto il nuovo allenatore: Gorgone pronto a firmare un biennale

calcio serie B

CATANZARO Il Catanzaro riparte da Giorgio Gorgone. Il tecnico è pronto a diventare il nuovo allenatore della formazione giallorossa e nelle prossime ore firmerà un contratto biennale con il club. La società ha individuato in tempi molto rapidi il successore di Turati (che ha scelto lo Spezia), dopo il passo indietro dell’ormai ex designato arrivato nelle scorse ore, che aveva costretto il club a tornare sul mercato per individuare una nuova guida tecnica. Decisiva la rapidità d’azione del direttore sportivo Ciro Polito, che ha scelto di archiviare immediatamente la vicenda e concentrarsi sul futuro.

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