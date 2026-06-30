Cosenza e Crotone, oggi il primo verdetto sulle iscrizioni in Serie C

l’attesa

Dopo aver presentato entro il termine del 16 giugno la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C, Cosenza e Crotone si preparano a vivere un passaggio decisivo dell’iter previsto dalla Figc per il rilascio delle licenze nazionali. Per entrambe le società si è trattato di un percorso tutt’altro che semplice. Il Crotone è riuscito a completare la procedura grazie all’impegno economico del presidente Gianni Vrenna, che nelle ultime settimane non ha nascosto le difficoltà finanziarie attraversate dal club. Situazione ancora più complessa in casa Cosenza, alle prese con una fase societaria particolarmente delicata e con un rapporto ormai compromesso tra la proprietà guidata da Eugenio Guarascio e la tifoseria. A complicare ulteriormente il quadro per il club rossoblù si è aggiunta la questione dello stadio. La sospensione della convenzione per l’utilizzo del “San Vito-Marulla”, interessato dai lavori di riqualificazione che prenderanno il via ad agosto, ha infatti costretto il Cosenza a individuare un impianto alternativo per la disputa delle gare interne. La soluzione è arrivata grazie alla disponibilità del Comune di Crotone e della società pitagorica, che hanno concesso l’utilizzo dello stadio “Ezio Scida“, consentendo così al club silano di completare la documentazione richiesta.

Oggi i pareri delle Commissioni

La giornata di oggi dovrebbe rappresentare il primo snodo dell’iter federale. La Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi dovranno trasmettere alla Segreteria generale della Figc i rispettivi pareri sulla documentazione presentata dai club. Tra gli adempimenti richiesti entro il 16 giugno figuravano, oltre alla documentazione economico-finanziaria, anche la dichiarazione di disponibilità dell’impianto sportivo, la licenza d’uso dello stadio e, ove necessario, la richiesta di deroga per disputare le gare interne in un impianto situato al di fuori del territorio comunale di appartenenza.

Domani la decisione del Consiglio federale

Sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni, il 1° luglio sarà il Consiglio federale della Figc a deliberare il rilascio delle licenze nazionali e, di conseguenza, l’ammissione ai campionati professionistici della stagione 2026-2027. In caso di eventuale provvedimento negativo, i club potranno presentare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. L’ultimo passaggio del calendario federale è fissato al 20 luglio, termine entro il quale potranno essere presentate le domande di riammissione, sostituzione e ripescaggio, corredate dai relativi adempimenti economici. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato