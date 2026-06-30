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La Corte Suprema “contro” Trump, resta lo ius soli

Respinte le restrizioni del presidente Usa

Pubblicato il: 30/06/2026 – 18:25
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La Corte Suprema “contro” Trump, resta lo ius soli
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 La Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump. L’abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione. Una Corte Suprema divisa, 5 voti a favore e 4 contrari, ha respinto le restrizioni di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, invalidando un pilastro della sua politica sull’immigrazione. La corte ha stabilito che un ordine esecutivo, emanato da Trump poche ore dopo il suo insediamento l’anno scorso, risultava incompatibile con il Quattordicesimo Emendamento della Costituzione. A favore del mantenimento dello ius soli sono stati John Roberts, Sonya Sotomayor, Helena Kagan, Amy Comey Barrett e Ketanji Brown Jackson. 

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