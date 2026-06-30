“Musica è…”: il 4 luglio a Lattarico il gran finale del progetto Maestri e Melodie

l’evento

LATTARICO Si terrà nella Piazza del Popolo a Lattarico “Musica è…”, lo spettacolo conclusivo del progetto Maestri e Melodie — Viaggio nell’universo dell’organetto. Una serata che porterà sul palco piccoli e grandi allievi della M° Francesca Cosenza, protagonisti di un viaggio musicale che spazierà dalle esibizioni solistiche alle performance d’insieme. Al concerto a ingresso libero di sabato 4 luglio alle 21.00, si alterneranno diverse formazioni. Un ensemble di 7 giovani musicisti — nato proprio durante i laboratori del progetto — aprirà la serata con Miriam Franco e Giuseppe Astuni alle tastiere, Nicolò Micieli, Angelo Chiappetta e Jasmine Ruffo alla fisarmonica, Marco Pellegrino e Vincenzo Trotta all’organetto. Seguirà un duo composto da Roberto Franco alla tastiera e Andrea Calabrese all’organetto. Chiuderà la sezione un quartetto formato da Sofia Olivieri, Leonardo De Bartolo e Aldo D’Ambrosio alle fisarmoniche, con Andrea Calabrese all’organetto. Si esibiranno inoltre in veste di solisti Angelo Chiappetta, Aldo D’Ambrosio, Sofia Olivieri, Leonardo De Bartolo, Nicolò Micieli e Jasmine Ruffo alla fisarmonica, Marco Pellegrino, Vincenzo Trotta, Andrea Calabrese e Luigi Balbi all’organetto, Miriam Franco, Roberto Franco e Giuseppe Astuni alla tastiera. Il repertorio spazierà dalla tarantella tradizionale ai tanghi di Astor Piazzolla, dal Rondò Veneziano alle composizioni di Wladimir Zubitsky. Molti degli allievi che prendono parte al concerto hanno già ottenuto importanti riconoscimenti nei concorsi di settore, salendo sul podio al Premio Internazionale San Valentino di Belvedere Marittimo, al Concorso Internazionale Premio Harmonika di Corigliano-Rossano e al 19° Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo La Costa.

Ospite d’onore della serata sarà il M° Carmine Sangineto, organettista e compositore di fama internazionale, tre volte campione mondiale e vincitore di numerosi concorsi internazionali. Il suo percorso artistico si muove tra musica tradizionale e world music, con esibizioni in Italia e all’estero — Portogallo, Norvegia, Belgio, Slovenia. Il suo concerto sarà un viaggio tra brani della tradizione, composizioni originali e sonorità mutuate da culture diverse culture, in un racconto musicale ancorato alla memoria ma aperto al linguaggio del presente.