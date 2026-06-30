Sangineto, chiuso il locale notturno dove sabato scorso si è verificata la sparatoria

la violenza e le contromisure

COSENZA Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato, in particolare di questa Divisione Pasi ha notificato un provvedimento emesso dal questore della provincia di Cosenza, Antonio Borelli, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, nei confronti del titolare della licenza di un esercizio di pubblico spettacolo che si trova a Sangineto, località turistica dell’alto Tirreno cosentino. Il provvedimento, della durata di 15 giorni, nasce da una segnalazione inoltrata dalla compagnia dei carabinieri di Scalea del 28 giugno, con la quale è stato riferito che all’interno del predetto locale, un soggetto aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di due persone, rimaste ferite. La finalità dello stesso provvedimento è quella di impedire, attraverso la chiusura dell’attività, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale allo scopo di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente. L’area rimane oggetto di costante monitoraggio da parte delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio, anche al fine di verificare il rispetto della misura.