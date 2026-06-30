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Sinistra Italiana-Avs lancia “Decidiamo” per costruire un programma politico partecipato

L’annuncio di Pignataro. Il 3 luglio tappe nelle città capoluogo

Pubblicato il: 30/06/2026 – 15:52
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Sinistra Italiana-Avs lancia “Decidiamo” per costruire un programma politico partecipato
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LAMEZIA TERME «Anche in Calabria lanciamo “Decidiamo”, il percorso democratico per un programma partecipato e condiviso, una modalità aperta e trasparente per stabilire le priorità, i capisaldi dell’Alternativa, le proposte condivise. Lo facciamo in tutte le provincie calabresi contemporaneamente Venerdì 3 Luglio pomeriggio con presidi, gazebo, tavoli e banchetti informativi per avviare un confronto con le cittadine e i cittadini, per decidere insieme come progettare un futuro migliore per noi e, soprattutto, per le nuove generazioni.  Invitiamo i calabresi a venire per scoprire la piattaforma lanciata da #AlleanzaVerdiSinistra# e per poter interloquire direttamente e contribuire con proposte proprie, originali, che si ritengono utili per l’elaborazione del Programma del Cambiamento. Partiremo da Crotone alle 17.00 in Piazza Berlinguer; alle 17.30 siamo a Catanzaro, al Lido alle 17.30; alle 18.00 inizieranno le iniziative in contemporanea di Cosenza a Piazza Kennedy e di Reggio Calabria a Piazza Camagna; per concludere dalle 19.00 in poi a Piazza della Repubblica di Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia.  Gli organizzatori stanno lavorando per incontrare cittadini, forze economiche e sociali, associazioni, per uno scambio di idee, progettualità e percorsi condivisi». Lo rende noto il segretario regionale di Si-Avs Fernando Pignataro.

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