Cosenza piange Giuliana Dima, storica presidente del Club Donne Rossoblù

la scomparsa

COSENZA Dopo Tonino Tocci, Cosenza perde un altro storico tifoso rossoblù. Si è spenta Giuliana Dima, per diversi anni presidente del Club Donne Rossoblù e figura da sempre impegnata nel sociale.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordarla. Tra questi, quello di Sergio Crocco, presidente della Terra di Piero e storico capo ultrà del Cosenza Calcio, che ha sottolineato come, nel giro di appena due giorni, se ne sia andato «il secondo pezzo di storia rossoblù». «Giuliana Dima – ha scritto Crocco – non è stata solo la presidentessa del Club Donne Rossoblù per tanti anni. È stata un punto di riferimento per la Cosenza solidale, per un territorio martoriato ma fiero di avere figli e figlie come lei. Provavo, e provo, per Giuliana Dima un affetto infinito e una stima grande. La sua scomparsa, a pochi giorni da quella di Tonino Tocci, è un altro colpo verso la nostra tifoseria. Onoreremo la vostra memoria. A Piero e Anna il mio abbraccio più totalizzante. Ciao, bionda rossoblù».

Anche Donata Bergamini, sorella di Denis, il calciatore del Cosenza morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989, ha voluto ricordare Giuliana Dima attraverso i propri canali social. «Ciao Giuliana, presidente del Club Donne Rossoblù. Non ho mai dimenticato quella tua telefonata dopo poco la scomparsa di mio fratello, il tuo arrivo al mio paese con le donne Rossoblù direttamente da Cosenza per una visita a Denis e la giornata trascorsa insieme anche con papà. Sentite condoglianze ai figli e famiglia». (redazione@corrierecal.it)

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