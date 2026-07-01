Sanità, bilanci sempre in “rosso”. Quasi tutte le aziende chiudono il 2025 con forti perdite

contabilità zoppicante

CATANZARO I bilanci ci sono, ma c’è anche il “rosso” quasi fisso. Alla fine, la corsa contro il tempo da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria per chiudere i consuntivi del 2025 è andata a buon fine, ma solo sul piano temporale. L’analisi dei bilanci 2025 finora consultabili sui siti ufficiali delle Asp e delle Ao rivela una quasi sistematica perdita d’esercizio, con alcuni “picchi” davvero negativi, come quelli relativi alle Asp di Catanzaro e di Cosenza. I disavanzi sono infatti una costante, in base a quanto emerge dai documenti contabili, eccezion fatta per l’Asp di Reggio Calabria, che ha chiuso con un utile d’esercizio di 310mila euro. Per il resto, come detto, “rosso” fisso. L’Asp di Catanzaro ha chiuso l’esercizio 2025 con un segno negativo pari a oltre 93 milioni di euro; segue l’Asp di Cosenza, con una perdita d’esercizio di circa 84,5 milioni, in netto peggioramento rispetto all’esercizio 2024. Perdita d’esercizio anche per l‘Asp di Vibo Valentia, che ha chiuso il consuntivo 2025 con un disavanzo di circa 8,3 milioni di euro. Anche l’Asp di Crotone segna un peggioramento, passando da un disavanzo di 500 mila euro nel 2024 a una perdita di 1,7 milioni di euro a fine esercizio 2025. Quanto alle aziende ospedaliere, l’Annunziata di Cosenza ha chiuso il 2025 con una perdita d’esercizio di oltre 13 milioni di euro (nel 2024, però, era superiore ai 29 milioni), mentre l’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco” di Catanzaro ha registrato una perdita d’esercizio di oltre 3,1 milioni di euro. Non disponibili al momento i dati del Gom di Reggio. Le Asp e le Ao hanno adottato i bilanci nei giorni scorsi, rispettando la scadenza del 30 giugno, fissata a seguito della ritardata adozione del riparto del Fondo sanitario da parte della Giunta, dovuta alle lungaggini delle procedure di uscita della sanità calabrese dal commissariamento. (a. cant.)

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