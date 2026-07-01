Strada Sila-Mare e Viadotto Ortiano 2, primo incontro in ANAS: soddisfazione della CISL provinciale di Cosenza

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COSENZA Si è svolto oggi pomeriggio, il primo incontro sindacale con i dirigenti dell’Anas, dedicato allo stato di avanzamento dei lavori della Sila-Mare e viadotto Ortiano, infrastrutture strategiche per il territorio provinciale Cosentino, fortemente richiesto dalla CISL di Cosenza. All’incontro hanno preso parte le organizzazioni sindacali confederali provinciali di Cisl, Cgil e Uil.

Per la CISL erano presenti i dirigenti sindacali della CISL di Cosenza e delle Federazioni FILCA e della FIT.

Nel corso del confronto, i dirigenti dell’Anas hanno illustrato l’andamento del cantiere, nel rispetto del cronoprogramma che prevede la consegna dell’opera nei primi giorni di agosto. Già realizzate le due campate di riva e comunicano che si procederà con le quelle centrali già nella prossima settimana. Tutto l’impalcato sarà varato entro metà mese di Luglio per poi procedere con armatura delle solette come programmato. L’impegno dell’Anas è quello di completare i lavori entro la data prevista salvo qualche giorno di comprensivo ritardo che non comporterà problemi per un’opera così importante.

Nel corso della riunione, le organizzazioni sindacali hanno posto particolare attenzione alle condizioni di lavoro del personale impegnato nel cantiere, proponendo una rimodulazione della turnistica dei lavoratori interessati, anche alla luce delle elevate temperature registrate in queste settimane e dell’ordinanza emanata dalla Regione Calabria in materia di tutela dei lavoratori esposti al rischio da stress termico. L’obiettivo è garantire la piena tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori senza compromettere il rispetto del cronoprogramma dei lavori.

I dirigenti della CISL esprimono soddisfazione per il clima di confronto registrato e per la disponibilità manifestata dall’ing. Mupo dell’Anas ad avviare il tavolo permanente richiesto nel corso del confronto dello scorso mese di aprile. Uno strumento ritenuto fondamentale per assicurare un monitoraggio costante dell’andamento dell’opera, affrontare tempestivamente eventuali criticità e mantenere un dialogo continuo tra tutte le parti coinvolte.

Fondamentale – hanno ancora aggiunto i sindacalisti- che a completamento delle campate si continuerà con il posizionamento delle solette e si procederà per il rispetto della consegna già preventivata tramite turnazione della manodopera anche nei giorni festivi.

I dirigenti sindacali hanno anche chiesto che l’aperura al traffico della strada possa avvenire in occasione della festa patronale del prossimo 4 Agosto. «L’avvio di un confronto permanente rappresenta un passo importante per accompagnare la realizzazione di un’infrastruttura strategica come la Sila-Mare. Continueremo a favorire confronto e collaborazione affinché siano rispettati i tempi previsti e, soprattutto, siano garantite le migliori condizioni di salute, sicurezza e tutela per tutti i lavoratori impegnati nel cantiere», hanno dichiarato i dirigenti della CISL COSENZA a conclusione dell’incontro. Le parti hanno concordato di verificare l’avanzamento dei lavori entro la prima decade del mese di Luglio.