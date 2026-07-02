Arriva al Pronto soccorso di Catanzaro su ambulanza senza medico, muore 21enne. La Procura apre un’inchiesta

avviate le indagini

CATANZARO La morte di un 21enne al Pronto soccorso di Catanzaro finisce sotto la lente della Procura, che ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Sarà la Squadra mobile a far luce sulla vicenda accaduta lo scorso 23 giugno all’Azienda ospedaliera universitaria. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine dopo che il giovane, arrivato al presidio ospedaliero dopo un trasporto eseguito in emergenza da un’ambulanza senza medico a bordo. Il giovane, scrive l’Ansa, già da giorni lamentava malori con conati di vomito. La mattina del 23 giugno ha avuto uno svenimento in casa che ha indotto i familiari a contattare il numero di emergenza e sul posto è giunto il mezzo di soccorso. Il giovane è morto subito dopo essere arrivato al pronto soccorso. La Squadra mobile, su delega della Procura, ha posto sotto sequestro alcune strumentazioni in uso all’ambulanza e, in particolare, il defibrillatore. È stata inoltre eseguita l’autopsia sul corpo per stabilire le cause del decesso. Sabato si sono svolte le esequie. Il 21enne era conosciuto in città per il suo impegno in una associazione di volontariato. Aveva già subito un intervento alle valvole cardiache, per questa ragione era seguito da un ospedale specializzato fuori regione.

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