Spezzano della Sila avvia il percorso per la De.Co. Identitaria

patrimonio identitario

SPEZZANO DELLA SILA Il Comune di Spezzano della Sila compie un importante passo nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio identitario con l’avvio della De.Co (Denominazione Comunale) Identitaria, uno strumento volto a tutelare e promuovere le eccellenze, le tradizioni e il patrimonio culturale che contraddistinguono il territorio. La De.Co. non è un semplice marchio di riconoscimento, ma un progetto strategico che punta a rafforzare il legame tra comunità, prodotti tipici, saperi artigianali e tradizioni locali, contribuendo allo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio. Il comune di Spezzano della sila ha organizzato un convegno dedicato che si terrà sabato 5 luglio 2026, alle ore 17:30, in Piazza Misasi, a Camigliatello Silano.

L’incontro sarà un momento di approfondimento e confronto istituzionale e tecnico, durante il quale verranno illustrate le finalità della De.Co. Identitaria. L’evento sarà trasmesso in diretta su Jonica Radio, consentendo di seguire i lavori anche a chi non potrà essere presente.

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