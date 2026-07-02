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Tragedia nel Cosentino, treno travolge e uccide un uomo a Belvedere Marittimo

Non sono ancora note le cause e la dinamica dell’incidente. Sul posto 118, Polfer e Carabinieri

Pubblicato il: 02/07/2026 – 19:15
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Tragedia nel Cosentino, treno travolge e uccide un uomo a Belvedere Marittimo
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Il traffico ferroviario sulla linea Tirrenica è al momento sospeso tra le stazioni di Diamante Buonvicino e Capo Bonifati dopo che un treno ha investito una persona nell’area del comune di Belvedere Marittimo, nel cosentino. Al momento non sono note le generalità della vittima né la causa dell’incidente. L’investimento si è verificato circa un’ora fa. L’uomo è stato travolto dal treno Intercity 724 diretto a Roma Termini. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria ed i carabinieri.

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