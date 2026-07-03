Camisa: «Sud motore del Paese, ma oltre 600mila giovani hanno lasciato il Mezzogiorno»

l’allarme

RENDE «Il Sud Italia sta diventando il vero motore del Sistema Paese, registrando negli ultimi anni un incremento del 5-7% a fronte di una decrescita del Nord. È un segnale importante, ma dobbiamo vincere la sfida delle competenze». Cristian Camisa, Presidente Nazionale di Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata), interviene a margine del convegno promosso dall’associazione all’Università della Calabria. Per il leader degli industriali della piccola e media impresa, la priorità assoluta è fermare la fuga dei cervelli: «Negli ultimi dieci anni oltre 600mila giovani hanno lasciato il Mezzogiorno. Dobbiamo stringere un patto sempre più forte con il mondo accademico per trattenere queste professionalità, soprattutto quelle legate al digitale, fondamentali per lo sviluppo del territorio». Sul fronte dell’innovazione, Camisa ha poi annunciato una svolta strategica per il tessuto produttivo: «La vera sfida non riguarda i grandi gruppi, ma l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle PMI, attraverso prodotti customizzati. Per questo, come unica associazione nazionale, abbiamo siglato un accordo con Microsoft». Una transizione che, secondo la presidente di Confapi, richiede una forte sponda istituzionale. «La presenza qui del Sottosegretario Sbarra conferma la necessità di lavorare in sinergia con il governo per creare precondizioni di politica industriale efficaci. L’Italia – ha concluso Camisa – cresce solo se cresce il Sud». (f.b.)

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