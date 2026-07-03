Confesercenti Calabria, Claudio Aloisio eletto presidente regionale all’unanimità

l’elezione

CATANZARO A pochi giorni dalla riconferma alla presidenza di Confesercenti Reggio Calabria, Claudio Aloisio è stato eletto all’unanimità presidente regionale di Confesercenti Calabria. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea elettiva riunita a lamezia terme. la candidatura, sostenuta da tutte le assemblee provinciali, ha ottenuto il consenso unanime dei delegati. Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre eletti gli organi regionali dell’associazione, confermato Francesco Baggetta nel ruolo di direttore generale e approvati gli aggiornamenti statutari, il regolamento di attuazione, il Codice etico e il modello di organizzazione, gestione e controllo. Aloisio succede a Vincenzo Farina, al quale ha voluto rivolgere il suo primo pensiero: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Vincenzo Farina per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno con cui ha guidato Confesercenti Calabria. Raccolgo un testimone importante con spirito di servizio e con la convinzione che il modo migliore per valorizzare quanto è stato costruito sia continuare a far crescere la nostra organizzazione, rafforzandone la capacità di rappresentare le imprese e di contribuire concretamente allo sviluppo della regione». Nel suo intervento il neopresidente ha indicato la direzione del nuovo mandato, partendo dalla necessità di ripensare il ruolo stesso delle associazioni di rappresentanza davanti alle grandi trasformazioni in corso: «Stiamo attraversando cambiamenti epocali che incidono profondamente sul nostro modo di vivere, consumare, lavorare e fare impresa. Le piccole e piccolissime attività sono spesso quelle meno attrezzate a leggere questi processi e ad affrontarli con gli strumenti necessari. Il compito di Confesercenti sarà accompagnarle dentro questa trasformazione, aiutandole a comprendere i cambiamenti, a coglierne le opportunità e a non subirli passivamente». «La Calabria mostra segnali incoraggianti – ha aggiunto – ma adesso dobbiamo trasformare queste opportunità in crescita stabile. Per farlo serve accompagnare le imprese in una fase nuova, nella quale competenze, innovazione, credito e capacità di leggere i mercati non sono più elementi accessori, ma condizioni decisive per restare competitivi». L’assemblea ha inoltre approvato all’unanimità la candidatura di Nico Gronchi alla presidenza nazionale dell’associazione.

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