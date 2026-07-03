Corigliano Rossano, l’esito degli esami istologici chiarirà le cause della morte di Cataldo De Luca

l’attesa

CORIGLIANO ROSSANO «Sarà necessario attendere l’esito degli esami istologici per avere maggiori certezze sulle cause dlela morte di Cataldo De Luca, 41enne di Cirò Marina, ritrovato senza vita nel carcere di Rossano, lo scorso 28 giugno 2026. La conferma arriva dalle parole dell’avvocato della vittima, il legale Giovanni Salzano, intercettato dopo l’esecuzione dell’autopsia sul corpo del detenuto. La procura di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, ha aperto un fascicolo contro ignoti. De Luca era stato arrestato con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di Antonio Pugliese il 7 luglio 2024, detenuto nella casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro. Secondo l’accusa era il principale indagato dell’inchiesta confluita nell’operazione della Squadra Mobile che ha portato all’arresto di altre quattro persone lo scorso 25 giugno. Da quanto si è appreso, dunque, non c’è alcuna notizia certa sul decesso, e le autorità stanno valutando ogni singola ipotesi e ogni singola attività necessaria a restituire la verità su una morte finita al centro delle recenti cronache.

La ricostruzione dell’avvocato Salzano

L’avvocato Giovanni Salzano, legale della famiglia De Luca, aveva riferito al Corriere della Calabria di aver lasciato il suo assistito in «ottime condizioni». «Stava bene e non aveva alcuna patologia di sorta, quando ha terminato l’interrogatorio di garanzia ha salutato i difensori dell’accusa ed è andato via». L’avvocato ha nominato il Consulente tecnico di parte, il dottore Angelo La Marca – criminologo forense – che domani prenderà parte all’esame autoptico eseguito nell’obitorio dell’istituto penitenziario del cosentino. (f.b.)

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