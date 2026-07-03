Crotone, rafforzati i controlli dei carabinieri davanti gli uffici postali

in campo per la sicurezza

CROTONE I Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone hanno intensificato, nelle ultime settimane, i servizi di controllo del territorio, rivolgendo particolare attenzione alle aree adiacenti agli uffici di Poste Italiane. L’attività è finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati di natura predatoria che, soprattutto nei giorni caratterizzati da maggiore affluenza per il ritiro delle pensioni, possono colpire cittadini anziani e persone particolarmente vulnerabili. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività predisposte dall’Arma dei Carabinieri per garantire tutela, prossimità e vicinanza alle fasce più fragili della popolazione. Si tratta di un presidio costante del territorio, volto non solo a scoraggiare eventuali condotte illecite, ma anche a rafforzare la percezione di sicurezza all’interno della comunità. Attraverso la presenza capillare dei militari e la collaborazione con gli operatori postali, il Comando Provinciale di Crotone intende offrire un supporto concreto ai cittadini, confermando la centralità dell’azione preventiva nella tutela quotidiana del territorio e nel contrasto ai reati predatori.

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