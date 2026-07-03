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Sorprese con oltre 2 kg di cocaina, arrestate tre persone a Villa San Giovanni

Si tratta di due donne e un uomo, quest’ultimo finito ai domiciliari. Le prime due sono state associate presso le case circondariali di Reggio

Pubblicato il: 03/07/2026 – 9:34
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Sorprese con oltre 2 kg di cocaina, arrestate tre persone a Villa San Giovanni
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VILLA SAN GIOVANNI Un uomo e due sono sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Durante i controlli svolti dagli agenti del Commissariato di Villa San Giovanni, sono stati trovati in possesso di oltre 2 kg di droga, risultata poi essere cocaina. Dopo le formalità di rito, i tre sono stati associati presso le case circondariali di Reggio Calabria a disposizione dell’autorità giudiziaria che, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto per due di loro la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per l’altro quella degli arresti domiciliari. (redazione@corrierecal.it)

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