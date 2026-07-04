«Il via libera al bilancio 2025 conferma la solidità di Fincalabra»
Il capogruppo FdI alla Regione Brutto commenta l’approvazione del documento contabile della finanziaria
LAMEZIA TERME «Il via libera al bilancio 2025 di Fincalabra rappresenta un risultato che conferma la solidità della finanziaria regionale e la sua crescente centralità nell’attuazione delle politiche di sviluppo della Calabria». È quanto sottolinea il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, che esprime apprezzamento per i risultati conseguiti dalla società. «I numeri approvati con il bilancio 2025 – dichiara Brutto – raccontano una realtà solida, efficiente e sempre più strategica per la crescita economica della nostra regione. Il valore della produzione salito a 14 milioni di euro, con un incremento del 9,6% rispetto all’anno precedente, insieme al settimo esercizio consecutivo chiuso in utile, dimostrano la qualità del lavoro svolto e la capacità di garantire una gestione sana e responsabile». Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, i risultati raggiunti assumono un valore ancora maggiore considerando il ruolo svolto da Fincalabra nell’attuazione delle misure del Programma regionale 2021-2027. «Parliamo di una struttura che ha contribuito a mobilitare complessivamente circa 450 milioni di euro, tra risorse destinate alle imprese e interventi per l’occupazione, raggiungendo oltre mille nuove aziende e superando i 200 milioni di euro di spesa certificata. Sono dati che testimoniano un’importante capacità amministrativa e una concreta vicinanza al tessuto produttivo calabrese». Brutto evidenzia inoltre come questi risultati siano il frutto di una programmazione efficace e di un lavoro costante. Fincalabra si conferma uno strumento fondamentale per accompagnare lo sviluppo della Calabria, sostenere gli investimenti e creare opportunità per imprese e lavoratori. Il bilancio approvato certifica non solo l’equilibrio dei conti, ma anche una crescente efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Un ringraziamento va al management, ai vertici della società e a tutto il personale che, con professionalità e competenza, stanno contribuendo al raggiungimento di traguardi significativi per il futuro della nostra regione».
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