Detenzione di droga, arrestato e poi rimesso in libertà un 29enne cosentino

in aula

COSENZA L’accusa mossa nei confronti di E.C. – di 29 anni – è di detenzione a fini di spaccio di sostanza

stupefacente del tipo cocaina (38 grammi) e hashish (20 grammi). Il giudice del tribunale di Cosenza, Marco Bilotta, ha convalidato l’arresto dell’imputato – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese – salvo poi disporne il ritorno in libertà. (f.b.)

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