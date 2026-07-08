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in aula
Detenzione di droga, arrestato e poi rimesso in libertà un 29enne cosentino
Era stato trovato in possesso di cocaina (38 grammi) e hashish (20 grammi)
Pubblicato il: 08/07/2026 – 14:55
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COSENZA L’accusa mossa nei confronti di E.C. – di 29 anni – è di detenzione a fini di spaccio di sostanza
stupefacente del tipo cocaina (38 grammi) e hashish (20 grammi). Il giudice del tribunale di Cosenza, Marco Bilotta, ha convalidato l’arresto dell’imputato – difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese – salvo poi disporne il ritorno in libertà. (f.b.)
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