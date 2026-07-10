Furti in 4 regioni (Calabria compresa), arrestato 42 enne. Bottino da 270 mila euro

l’operazione

TARANTO I carabinieri della Stazione di Avetrana, in provincia di Taranto, con il supporto dei colleghi della Stazione di Bari Santo Spirito, hanno eseguito, nel capoluogo pugliese, un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo nei confronti di un uomo di 42 anni, barese. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo jonico, nei suoi confronti, presunto indiziato di una serie di furti aggravati commessi tra il 2024 e il 2025 in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. La misura cautelare rappresenta l’esito di un’attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Avetrana e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, avviata a seguito del furto perpetrato il 18 giugno 2024 ai danni di un’azienda del settore alimentare con sede nella cittadina jonica. Le indagini, sviluppate attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, dei tabulati telefonici, dei dati di traffico telematico e delle localizzazioni gps, integrate da numerosi riscontri investigativi sul territorio, hanno ricostruito gli spostamenti dell’indagato, collegandolo ai luoghi in cui sarebbero stati commessi i furti e delineando un “modus operandi” caratterizzato dall’individuazione preventiva degli obiettivi commerciali, colpiti prevalentemente nelle ore notturne. L’attività investigativa ha ricostruito nove episodi delittuosi, consumati nell’arco di pochi mesi in quattro regioni del Sud Italia. Secondo l’ipotesi accusatoria, il valore complessivo del denaro e della merce asportati ammonterebbe a circa 270.000 euro, ai quali si aggiungono gli ingenti danni arrecati alle strutture e alle attività commerciali interessate. Il 42enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

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