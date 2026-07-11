“La Fattoria dei Sorrisi” chiude la seconda edizione: un abbraccio a fratelli e sorelle dei ragazzi neurodivergenti

il progetto

COSENZA Conclusa la seconda edizione de “La Fattoria dei Sorrisi”, il progetto dell’Associazione Jole Santelli dedicato ai fratelli e alle sorelle di ragazzi neuro divergenti Si è conclusa con grande partecipazione la seconda edizione de “La Fattoria dei Sorrisi”, il progetto promosso dall’Associazione Jole Santelli e realizzato presso la Fattoria 4 Stelle, pensato per offrire un’esperienza di crescita, inclusione e condivisione ai ragazzi neuro divergenti e, soprattutto, ai loro fratelli e sorelle. L’iniziativa ha coinvolto nove ragazzi neuro divergenti, ciascuno affiancato dal proprio educatore, insieme ai rispettivi fratelli e sorelle, che hanno preso parte a un ricco percorso di attività immerse nella natura. I partecipanti hanno vissuto giornate all’insegna della scoperta, della collaborazione e della spensieratezza, sperimentando in prima persona la vita in fattoria: dalla raccolta delle uova nel pollaio alla preparazione della pasta fatta in casa, dalla produzione di latticini fino a numerose altre attività educative e laboratoriali. Il cuore del progetto è rappresentato proprio dai siblings, i fratelli e le sorelle dei ragazzi neuro divergenti. Spesso questi giovani vivono emozioni complesse, assumono responsabilità importanti fin da piccoli e, soprattutto durante l’adolescenza, possono sentirsi soli, incompresi o persino in imbarazzo nel condividere la propria esperienza. “La Fattoria dei Sorrisi” nasce per offrire loro uno spazio in cui incontrare coetanei che vivono la stessa realtà, comprendere di non essere soli, creare nuove amicizie e costruire relazioni fondate sull’ascolto, sull’empatia e sul sostegno reciproco. Avere un fratello o una sorella neuro divergente significa spesso sviluppare una particolare sensibilità e una maggiore capacità di prendersi cura degli altri.

Tuttavia, è fondamentale che anche questi ragazzi abbiano occasioni per esprimere le proprie emozioni, confrontarsi con chi condivide lo stesso percorso e vivere momenti di serenità. La dichiarazione della presidente dell’Associazione Jole Santelli, Paola Santelli: «Troppo spesso l’attenzione è giustamente rivolta ai ragazzi neurodivergenti, ma accanto a loro ci sono fratelli e sorelle che crescono in silenzio, imparando presto il significato della responsabilità, dell’amore e del sacrificio. Anche loro hanno bisogno di essere ascoltati, sostenuti e di sapere che non sono soli. “La Fattoria dei Sorrisi” nasce proprio con questo obiettivo: regalare ai siblings un luogo in cui riconoscersi, stringere amicizie e vivere la propria età con leggerezza. Vedere nascere sorrisi autentici, nuovi legami e una rete di famiglie che si sostiene a vicenda è la conferma che stiamo costruendo qualcosa di importante. Per la nostra associazione questo progetto rappresenta una missione: prenderci cura dell’intera famiglia, perché nessuno deve sentirsi invisibile». La dichiarazione dell’assessore regionale al Welfare, Pasqualina Straface: «La Regione Calabria guarda con convinzione a progetti come “La Fattoria dei Sorrisi”, che mettono al centro la persona nella sua totalità, con tutti i legami familiari che la circondano. Sostenere chi vive accanto a un fratello o una sorella neurodivergente significa costruire un welfare di prossimità autentico, che non si ferma alla singola persona con disabilità ma abbraccia l’intero nucleo familiare. È questa la direzione che come assessorato abbiamo scelto: concretezza, vicinanza ed efficienza nelle risposte, senza mai perdere di vista i bisogni reali delle famiglie calabresi. Le porte del nostro assessorato restano aperte a chi, come l’Associazione Jole Santelli, porta avanti con serietà e passione percorsi di questo valore. Ringrazio l’Associazione per l’impegno profuso in questa seconda edizione e per aver dato voce a chi troppo spesso resta in secondo piano».

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