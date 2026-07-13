Accoltella l’ex fidanzata a San Giovanni in Fiore, 22enne a processo

tentato femminicidio

COSENZA Il Giudice per le Udienze Preliminari del tribunale di Cosenza, Giuseppa Anna Ferrucci, ha fissato per il 15 settembre 2026 l’udienza per l’ammissione al rito abbreviato ed eventuale

conferimento dell’incarico peritale nel procedimento che vede coinvolto Andrea Iaquinta, 22enne di San Giovanni in Fiore accusato di aver accoltellato l’ex fidanzata. L’imputato è difeso dagli avvocati Ferdinando Spina e Salvatore Perri. Parte offesa è la 21enne, aggredita il primo gennaio 2026 nei pressi di un locale a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. Secondo quanto ricostruito, la giovane è stata colpita al volto e al collo dal suo ex che le avrebbe sferrato almeno cinque colpi. Sul posto erano intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine. La ragazza è stata costretta al ricovero all’ospedale di Cosenza. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato