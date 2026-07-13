Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:28
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

tentato femminicidio

Accoltella l’ex fidanzata a San Giovanni in Fiore, 22enne a processo

La giovane è stata colpita al volto e al collo dal suo ex che le avrebbe sferrato almeno cinque colpi

Pubblicato il: 13/07/2026 – 12:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Accoltella l’ex fidanzata a San Giovanni in Fiore, 22enne a processo
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

COSENZA Il Giudice per le Udienze Preliminari del tribunale di Cosenza, Giuseppa Anna Ferrucci, ha fissato per il 15 settembre 2026 l’udienza per l’ammissione al rito abbreviato ed eventuale
conferimento dell’incarico peritale nel procedimento che vede coinvolto Andrea Iaquinta, 22enne di San Giovanni in Fiore accusato di aver accoltellato l’ex fidanzata. L’imputato è difeso dagli avvocati Ferdinando Spina e Salvatore Perri. Parte offesa è la 21enne, aggredita il primo gennaio 2026 nei pressi di un locale a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. Secondo quanto ricostruito, la giovane è stata colpita al volto e al collo dal suo ex che le avrebbe sferrato almeno cinque colpi. Sul posto erano intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine. La ragazza è stata costretta al ricovero all’ospedale di Cosenza. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
aggredisce fidanzata san giovanni in fiore
andrea iaquinta
femminicidio san giovanni in fiore
In evidenza
SAN GIOVANNI IN FIORE
tentato femminicidio san giovanni in fiore
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x