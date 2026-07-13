Rovito intercetta i fondi ministeriali per la rievocazione storica, finanziata la 28ª edizione della Sagra agli Arnedos

traguardo importante

ROVITO Il Comune di Rovito raggiunge un traguardo importante sul fronte della valorizzazione e della tutela del proprio patrimonio identitario. Grazie a un efficace lavoro di progettazione a cura di “Piano B”, l’Amministrazione comunale è riuscita ad intercettare con successo i finanziamenti del “Fondo nazionale per la rievocazione storica”, promosso dal Ministero della Cultura. Rovito è tra i venticinque comuni calabresi vincitori.

Le risorse saranno destinate all’organizzazione della “Sagra agli Arnedos”, che nel 2026 celebra la sua ventottesima edizione. Il bando del Ministero della Cultura, caratterizzato da rigidi criteri di selezione orientati all’eccellenza e all’autenticità dei progetti, ha riconosciuto l’alto valore storico e culturale della manifestazione, inserendola tra le realtà meritevoli di sostegno a livello nazionale.

La “Sagra agli Arnedos”, che si svolge nell’antico e suggestivo borgo di Motta di Rovito, si conferma un appuntamento cardine per l’intera regione. Un evento caratterizzato da una formula unica, capace di fondere memoria, folklore, spettacolo, una ricca proposta enogastronomica e che consente di far rivivere gli scenari e la quotidianità di quel tempo lontano attraverso l’accurato racconto di storie, l’uso di costumi d’epoca, canti in dialetto e l’impiego di strumenti musicali tradizionali. Le vie del paese si animano in uno spazio aperto tra passato e presente.

«Sono soddisfatto, il finanziamento intercettato è il simbolo di un lavoro rigoroso di progettazione legato ad una mission precisa: custodire le nostre radici e proiettarle nel futuro. La Sagra agli Arnedos è da quasi trent’anni l’espressione autentica del nostro territorio, un racconto arricchito e impreziosito da storie, costumi, canti e sapori tradizionali. Grazie a queste risorse potremo qualificare ulteriormente l’offerta dell’evento, potenziando la rievocazione storica», ha commentato il sindaco di Rovito, Giuseppe De Santis. (redazione@corrierecal.it)

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