Il Cosenza inaugura la stagione: «in maniera spedita» e con «rinnovato entusiasmo»

la nota

COSENZA «In maniera spedita» e con «rinnovato entusiasmo». Sono le due espressioni che spiccano nella nota con cui il Cosenza Calcio di Eugenio Guarascio ha annunciato l’avvio ufficiale della stagione 2026/2027, due formule destinate probabilmente ad attirare l’attenzione dei tifosi dopo una stagione particolarmente intensa sul fronte societario e sportivo.

Al di là delle scelte lessicali, il club ha comunicato l’inizio delle attività. Oggi è previsto l’arrivo in città dei 23 calciatori convocati per il pre-ritiro, che saranno ospitati a Villa Fabiano Palace Hotel di Rende. Nel comunicato, la società spiega che da domani e fino al 17 luglio, i giocatori saranno impegnati nelle visite mediche specialistiche e nei primi test atletici, in programma sul prato dello stadio San Vito-Marulla. Con il direttore sportivo Fabio Lucioni prende così il via il pre-ritiro estivo della formazione rossoblù. Il primo impegno ufficiale della nuova stagione è fissato per il 16 agosto, quando il Cosenza farà il suo esordio in Coppa Italia Serie C. All’appello manca ancora l’ufficializzazione del nuovo allenatore: l’attesa è infatti per l’annuncio di Federico Coppitelli, il tecnico destinato a guidare la squadra nella stagione 2026/2027.

La nota integrale della società

«Il Cosenza Calcio avvia ufficialmente la stagione calcistica. Oggi è previsto l’arrivo in città dei 23 atleti convocati per il pre-ritiro che saranno ospitati a Villa Fabiano Palace Hotel di Rende. La società procede in maniera spedita per affrontare il prossimo Campionato Nazionale di Serie C 2026/2027. A partire da domani sino al 17 luglio, i calciatori saranno sottoposti alle visite mediche specialistiche e ai primi test fisici che si terranno nel prato dello stadio San Vito – Marulla. Con il direttore sportivo Fabio Lucioni prende così il via il pre-ritiro estivo del Cosenza Calcio che esordirà con la nuova rosa rossoblù il 16 agosto nella Coppa Italia Serie C. Il club apre la stagione con rinnovato entusiasmo. Forza lupi».

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