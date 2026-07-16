Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:51
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

lo studio

Cuore, scoperto legame tra microplastiche e infarto

Anche fumo e inquinamento svolgono un ruolo importante

Pubblicato il: 16/07/2026 – 8:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cuore, scoperto legame tra microplastiche e infarto
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

ROMA Non c’è ancora la prova che possano essere la causa scatenante, ma un nuovo studio italiano pubblicato sullo European Heart Journal dimostra che le microplastiche potrebbe essere un fattore chiave nell’infarto. Nelle persone che sono andate incontro a un attacco cardiaco, infatti, le probabilità di rinvenire queste sostanze nel sangue sono più che doppie rispetto a chi soffre di malattie cardiache croniche o ha le coronarie sane. “Le micro e nanoplastiche sono minuscole particelle di plastica che si trovano praticamente ovunque nell’ambiente, compresa l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo e molti alimenti che consumiamo”, dice il primo firmatario dello studio Pasquale Paolisso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma. “Negli ultimi anni, gli scienziati hanno iniziato a rilevare queste particelle nei tessuti e negli organi umani, sollevando preoccupazioni circa i loro potenziali effetti sulla salute”.  Lo studio, realizzato da ricercatori della Sapienza Università di Roma, dell’Università di Verona e dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, ha coinvolto 61 persone che si erano sottoposte a una coronarografia per un sospetto infarto. I ricercatori hanno scoperto che che l’84,2% dei 19 pazienti che effettivamente avevano avuto un infarto aveva mircoplastiche nel sangue delle arterie coronariche o dei vasi periferici. Si tratta di una percentuale più che doppia rispetto a chi non aveva avuto un attacco cardiaco. La tipologia di plastica più comune era il polietilene, comunemente utilizzato negli imballaggi e nei prodotti di consumo. Non è l’unica scoperta dello studio. La ricerca ha infatti mostrato che la presenza di microplastiche tendeva a essere più frequente nelle persone esposte a inquinamento atmosferico e nei fumatori. Questi ultimi, in particolare, avevano una probabilità 6 maggiore di avere le sostanze nel sangue. Il sospetto è che il fumo possa “facilitare l’ingresso di micro e nanoplastiche nel flusso sanguigno attraverso i polmoni. L’inquinamento atmosferico potrebbe agire in modo simile”, spiega Emanuele Barbato ordinario alla Sapienza Università di Roma e direttore dell’Unità di Cardiologia dell’Ospedale Universitario Sant’Andrea di Roma. “Questi risultati – conclude Barbato – non dimostrano che le microplastiche causino attacchi cardiaci, ma rivelano una forte associazione tra esposizione ambientale, microplastiche nel sangue e malattie cardiovascolari”. (Ansa Salute)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cuore
infarto
Microplastiche
Sanità
studio
Categorie collegate
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x