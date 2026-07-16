Bolzano, crolla ala del palazzo del tribunale
Edificio risalente al Ventennio. Erano in corso lavori di ristrutturazione
BOLZANO Questa mattina all’alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco.
Parla il presidente del Tribunale
“Al momento del crollo, all’interno del Palazzo di Giustizia erano presenti solo tre persone – tre addetti alle pulizie – solo una è rimasta lievemente graffiata ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia”, così all’ANSA la presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti. “A cedere – spiega – i pilastri portanti nell’area che era interessata dai lavori di ristrutturazione”. Sul posto i Vigili del Fuoco di Bolzano, i Carabinieri e la procura. (Ansa)
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