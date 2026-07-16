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tragedia sfiorata

Bolzano, crolla ala del palazzo del tribunale

Edificio risalente al Ventennio. Erano in corso lavori di ristrutturazione

Pubblicato il: 16/07/2026 – 8:59
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Bolzano, crolla ala del palazzo del tribunale
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BOLZANO Questa mattina all’alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco.

Parla il presidente del Tribunale

“Al momento del crollo, all’interno del Palazzo di Giustizia erano presenti solo tre persone – tre addetti alle pulizie – solo una è rimasta lievemente graffiata ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia”, così all’ANSA la presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti. “A cedere – spiega – i pilastri portanti nell’area che era interessata dai lavori di ristrutturazione”. Sul posto i Vigili del Fuoco di Bolzano, i Carabinieri e la procura. (Ansa)

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