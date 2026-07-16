Incendio in un vivaio a Lamezia Terme, paura sulla SS18 – VIDEO e FOTO

il rogo

LAMEZIA TERME Un incendio è divampato in un vivaio a Lamezia Terme, nei pressi di località Marinella, mandando in fumo la vegetazione, creando momenti di apprensione lungo la strada statale 18. Le fiamme, particolarmente alte, hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza, coinvolgendo l’area vicina alla carreggiata e minacciando anche un’attività di ristorazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona, e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Lamezia Terme per gli accertamenti del caso.

L’intervento ha permesso di contenere il rogo e ridurre i rischi per la viabilità e per le strutture circostanti. Restano da chiarire le cause dell’incendio e l’eventuale entità dei danni riportati dal vivaio.

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