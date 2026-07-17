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estate in viaggio

Trenitalia, nuovi collegamenti per le località balneari calabresi dal 18 luglio al 23 agosto

Ecco le tratte estive previste sulla costa tirrenica: 4 nuovi treni fra Lamezia Terme e Sapri, verso le spiagge del Tirreno Cosentino e della Riviera dei Cedri

Pubblicato il: 17/07/2026 – 15:57
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Trenitalia, nuovi collegamenti per le località balneari calabresi dal 18 luglio al 23 agosto
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REGGIO CALABRIA Ancora nuovi collegamenti per scoprire le più belle località turistiche della Calabria a bordo dei moderni treni già in circolazione, 15 elettrici monopiano e 13 ibridi.
Per rispondere all’incremento della domanda turistica, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), di concerto con la Regione e ARTCal committenti del servizio, ha potenziato ulteriormente l’offerta ferroviaria per la stagione estiva.
In particolare, nei fine settimana a partire da sabato 18 luglio e, con diverse periodicità, fino a domenica 23 agosto, circoleranno quattro nuovi treni fra Lamezia Terme e Sapri, verso le spiagge del Tirreno Cosentino e della Riviera dei Cedri.   
Nuovi collegamenti che, in aggiunta all’offerta ordinaria, arricchiscono e integrano i collegamenti straordinari già predisposti per questa estate, dal ritorno dei treni notturni sulla via Tropea, ai nuovi collegamenti estivi sulla Ionica, tra Reggio Calabria e Catanzaro Lido e tra Sibari e Crotone. I canali di acquisto sono aggiornati con la nuova offerta.

Nella foto un treno Pop alla stazione di Pizzo

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