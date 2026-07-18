Calabrese: «L’enoturismo è una leva strategica per la crescita della Calabria»

L’evento

SIBARI «Per troppo tempo si è preferito raccontare le cose negative della Calabria. Oggi, fortunatamente, è cambiata la musica». A dichiararlo l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, che, a margine della prima serata della terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari, rivendica il cambio di narrazione che sta accompagnando la crescita del settore turistico. La Calabria, dice, «oggi racconta il suo volto migliore». Quello dei parchi archeologici, dei grandi eventi e dell’enoturismo, «un asset fondamentale per la crescita e lo sviluppo della regione». È su questi elementi che l’amministrazione regionale punta per consolidare un’immagine diversa del territorio, lasciandosi alle spalle una rappresentazione legata soprattutto alle sue criticità.

Calabrese attribuisce questo percorso al lavoro del governo regionale: «In pochi anni abbiamo cambiato la storia e un destino negativo della Calabria. Ci credono i calabresi, ci crediamo noi e lo stiamo facendo con atti concreti».

A sostegno di questa lettura richiama gli indicatori economici e turistici. «I dati ci danno ragione. Anche il report della Banca d’Italia conferma l’aumento delle presenze turistiche in Calabria. Abbiamo una serie di indicatori positivi che raccontano l’ottima riuscita dell’azione del governo regionale».

«Siamo soddisfatti, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo. C’è tanto da fare e siamo pronti a continuare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi».

Calabrese ha poi ribadito la linea della Regione, che individua nella valorizzazione del patrimonio archeologico, dell’enoturismo e dei grandi eventi gli strumenti per rafforzare l’attrattività della Calabria e consolidare la crescita del comparto turistico. (f.benincasa@corrierecal.it)

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