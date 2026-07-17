SS106, auto si ribalta in galleria a Sellia Marina: ferito il conducente

le operazioni di soccorso

CATANZARO Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta sulla SS106 Var/A, in direzione Taranto, per un incidente stradale avvenuto all’interno dell’ultima galleria. Coinvolta una sola autovettura, una Lancia Y, che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad impattare contro i new jersey di delimitazione della carreggiata, ribaltandosi successivamente sulla sede stradale. A bordo del veicolo il solo conducente, affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto al successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area interessata e della vettura incidentata. L’evento ha causato disagi alla circolazione veicolare lungo il tratto interessato durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto polizia stradale, carabinieri di Sellia Marina e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

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