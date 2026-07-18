Cosenza, al via il ritiro in Sila: ecco i 22 convocati da Coppitelli
La squadra ha raggiunto San Giovanni in Fiore per la preparazione precampionato. Allenamenti fino al 31 luglio agli ordini del nuovo tecnico
COSENZA Il Cosenza calcio di Eugenio Guarascio ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per il ritiro estivo sono arrivati a San Giovanni in Fiore. «Dopo aver effettuato nei giorni scorsi le visite mediche e i test fisici di rito – riporta una nota della società – hanno stamattina raggiunto la Sila per la preparazione precampionato. La squadra inizierà oggi il lavoro duro sul campo della Cittadella dello Sport in località Saltante. Gli allenamenti ad alta intensità si protrarranno fino al 31 luglio, coordinati da mister Federico Coppitelli e sotto la supervisione del Direttore Sportivo Fabio Lucioni. Gli atleti sono ospitati dall’Hotel Duchessa della Sila dove alloggeranno per l’intero periodo del training estivo. Antonio Cotroneo e Antonio Barone, che stanno eseguendo terapie mirate alla riabilitazione, resteranno al Villa Fabiano Palace Hotel di Rende che la società ringrazia per l’accoglienza nel pre-ritiro. L’esordio ufficiale della nuova rosa rossoblù è fissato per il 16 agosto nel match di Coppa Italia Serie C. In vista del Campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027 ai convocati il Cosenza Calcio augura un ritiro caratterizzato da grande impegno, coesione e importanti progressi atletici e tattici. Forza lupi».
L’elenco dei convocati per il ritiro precampionato
Achour Safine
Ba Racine
Barbagallo Giuliano
Barone Antonio
Bonofiglio Lucio
Caporale Alessandro
Caruso Daniele
Ciotti Pietro
Contiero Edoardo
Contiliano Nicolò
Cotroneo Antonio
Dametto Paolo
De Sensi Giuseppe
Emmausso Michele
Giannini Enrico
Langella Christian
Mazzulla Adolfo
Palmieri Riccardo
Pompei Thomas
Pozzi Alessandro
Ragone Diego
Rizzo Pinna Andrea
Rocco Antonio
Zilli Massimo
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