Cosenza, al via il ritiro in Sila: ecco i 22 convocati da Coppitelli

la nuova stagione

COSENZA Il Cosenza calcio di Eugenio Guarascio ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per il ritiro estivo sono arrivati a San Giovanni in Fiore. «Dopo aver effettuato nei giorni scorsi le visite mediche e i test fisici di rito – riporta una nota della società – hanno stamattina raggiunto la Sila per la preparazione precampionato. La squadra inizierà oggi il lavoro duro sul campo della Cittadella dello Sport in località Saltante. Gli allenamenti ad alta intensità si protrarranno fino al 31 luglio, coordinati da mister Federico Coppitelli e sotto la supervisione del Direttore Sportivo Fabio Lucioni. Gli atleti sono ospitati dall’Hotel Duchessa della Sila dove alloggeranno per l’intero periodo del training estivo. Antonio Cotroneo e Antonio Barone, che stanno eseguendo terapie mirate alla riabilitazione, resteranno al Villa Fabiano Palace Hotel di Rende che la società ringrazia per l’accoglienza nel pre-ritiro. L’esordio ufficiale della nuova rosa rossoblù è fissato per il 16 agosto nel match di Coppa Italia Serie C. In vista del Campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027 ai convocati il Cosenza Calcio augura un ritiro caratterizzato da grande impegno, coesione e importanti progressi atletici e tattici. Forza lupi».

L’elenco dei convocati per il ritiro precampionato

Achour Safine

Ba Racine

Barbagallo Giuliano

Barone Antonio

Bonofiglio Lucio

Caporale Alessandro

Caruso Daniele

Ciotti Pietro

Contiero Edoardo

Contiliano Nicolò

Cotroneo Antonio

Dametto Paolo

De Sensi Giuseppe

Emmausso Michele

Giannini Enrico

Langella Christian

Mazzulla Adolfo

Palmieri Riccardo

Pompei Thomas

Pozzi Alessandro

Ragone Diego

Rizzo Pinna Andrea

Rocco Antonio

Zilli Massimo

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato