Edilizia artigiana, Confartigianato aderisce a Edilcassa Calabria

bilateralità regionale

CATANZARO Confartigianato Imprese Calabria rafforza la rappresentanza dell’edilizia artigiana, annunciando l’ingresso in Edilcassa Calabria, l’ente bilaterale di riferimento per il comparto. Si tratta di una scelta che si inserisce nel solco degli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale dell’edilizia artigiana e che punta a consolidare la presenza dell’organizzazione all’interno degli organismi della bilateralità regionale, affinché le imprese possano contare su una rappresentanza sempre più forte, qualificata e vicina alle esigenze del settore. L’obiettivo è contribuire, attraverso una presenza attiva negli organismi bilaterali, alla costruzione di un sistema capace di valorizzare il lavoro delle imprese artigiane, sostenere la competitività del comparto e garantire servizi e strumenti sempre più rispondenti alle necessità delle aziende e dei lavoratori. «L’ingresso in Edilcassa Calabria rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato con la firma del contratto nazionale dell’edilizia artigiana. Essere presenti all’interno della bilateralità significa poter rappresentare direttamente le istanze delle imprese, contribuire alle scelte che riguardano il settore e rafforzare un modello fondato sul dialogo tra le parti sociali e sulla tutela delle aziende e dei lavoratori», evidenzia Confartigianato Imprese Calabria. Per l’organizzazione regionale, la bilateralità continua a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per accompagnare lo sviluppo del comparto delle costruzioni, favorendo la qualificazione delle imprese, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione e l’accesso alle prestazioni previste dal sistema. In quest’ottica, Confartigianato Imprese Calabria rinnova l’invito alle imprese dell’edilizia artigiana a conoscere le opportunità offerte da Edilcassa Calabria, nella convinzione che una partecipazione sempre più ampia possa rafforzare la capacità di rappresentanza dell’intero comparto. L’organizzazione precisa che la propria adesione nasce esclusivamente dalla volontà di dare piena attuazione agli impegni assunti a livello contrattuale regionale e di garantire alle imprese artigiane una presenza qualificata all’interno del sistema bilaterale regionale, nel pieno rispetto delle scelte organizzative già operate dalle singole aziende e dei percorsi territoriali esistenti. «Rafforzare la rappresentanza significa rafforzare le imprese. È con questo spirito che abbiamo deciso di aderire a Edilcassa Calabria: per essere presenti nei luoghi in cui si costruiscono le politiche del settore, dare voce alle esigenze dell’artigianato e contribuire allo sviluppo di un sistema sempre più efficiente, partecipato e vicino alle imprese», conclude Confartigianato Imprese Calabria.

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