Fondi per il nuovo Centro Antiviolenza di Bovalino: a Marina di Gioiosa vince la solidarietà

solidarietà, condivisione e impegno

MARINA DI GIOIOSA IONICA Una serata all’insegna della solidarietà, della condivisione e dell’impegno civile. Si è concluso con uno straordinario successo di pubblico l’evento “Pizza Solidale – Non sei sola”, svoltosi domenica 19 luglio presso il Lido Caramella a Marina di Gioiosa Ionica.

L’iniziativa, nata dalla sinergia proficua tra i giovani del Rotaract Club Locri, del Rotaract Distretto 2102 e l’Associazione 5D, ha visto la partecipazione di moltissimi presenti uniti per un obiettivo comune e di fondamentale importanza per la Locride: sostenere l’apertura del nuovo Centro Antiviolenza a Bovalino. Grazie al contributo minimo di solidarietà dei tantissimi presenti, la serata ha permesso di raccogliere fondi che saranno devoluti al progetto. Un presidio che diventerà un punto di riferimento sul territorio per offrire protezione, ascolto e un percorso di rinascita alle donne vittime di violenza.

Durante l’evento, la presidente dell’Associazione Maria Alessandra Polimeno 5D ha voluto esprimere profonda gratitudine a tutti i partecipanti e ai partner: «Vedere una risposta così calorosa da parte della comunità ci riempie il cuore di speranza. Il nostro nome racchiude cinque pilastri fondamentali: Donne, Diritti, Dignità, Dialogo e Difesa. Stasera, grazie al supporto del Rotaract e di ognuno di voi, abbiamo posato un mattone decisivo per dare alle donne un luogo sicuro in cui far valere questi diritti. Nessuna donna sul nostro territorio deve sentirsi più sola».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai ragazzi del Rotaract Locri e del Distretto 2102, la cui energia e capacità organizzativa sono state il motore trainante di questa splendida serata di beneficenza in riva al mare. L’Associazione 5D invita tutta la cittadinanza a continuare a seguire i prossimi sviluppi del progetto e le future attività visitando e supportando le pagine social ufficiali dell’associazione.

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