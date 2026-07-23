Spruzza spray urticante al peperoncino dentro una discoteca: giovane denunciato a Soverato

“movida” tesa

SOVERATO I Carabinieri della Compagnia di Soverato, lo scorso fine settimana, hanno effettuato numerosi controlli nei luoghi interessati della movida del litorale, identificando diversi giovani frequentatori dei locali della riviera. In due distinte occasioni, infatti, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo due giovani del posto a bordo delle proprie auto, insospettiti dal loro atteggiamento eseguendo una perquisizione, rinvenendo, in un caso, un coltello con una lama di circa 7 centimetri e in un altro una mazza da baseball. In un terzo caso, invece, i Carabinieri sono intervenuti presso un noto locale del litorale, dove il titolare ha richiesto l’intervento di una pattuglia tramite il 112. Giunti sul posto, i militari hanno identificato un giovane che, al culmine di una lite verbale con un altro avventore, aveva nebulizzato dello spray urticante al peperoncino all’interno della discoteca, generando una situazione di allarme tra i presenti. In seguito all’arrivo dei Carabinieri intervenuti, la situazione è stata portata alla normalità. Un solo avventore ha necessitato di cure di primo soccorso sul posto. La bomboletta spray è stata posta sotto sequestro e il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro, dovrà pertanto rispondere del reato di getto pericoloso di cose.

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