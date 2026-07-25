Incontro Arsai – Anas su opere infrastrutturali strategiche in Calabria

sinergie

LAMEZIA TERME Sbloccare e velocizzare una serie di interventi infrastrutturali chiave per la sicurezza stradale calabrese è la ragione al centro del vertice operativo che si è tenuto tra il presidente dell’ARSAI (Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali), Sergio Abramo, e i vertici di ANAS. Dall’interlocuzione è emersa una grande apertura e la piena disponibilità da parte di Anas a procedere d’intesa su una serie di interventi strategici già definiti e dotati di copertura finanziaria. Nello specifico, si è discusso: dell’allargamento della carreggiata della Statale 18, opera di primaria importanza per potenziare l’arteria tirrenica il cui ampliamento permetterà di velocizzare i flussi di traffico e ridurre il rischio di incidenti, garantendo collegamenti più efficienti e sicuri sia per i cittadini che per il trasporto merci – della realizzazione di un intervento infrastrutturale nell’area Corigliano – Rossano. Al tavolo, al quale ha preso parte anche il commissario ARSAI Sergio Riitano, sono stati affrontati ulteriori dossier ancora in fase di definizione tra cui figura un intervento al sottopasso dell’area industriale di Vibo Valentia, infrastruttura rimasta chiusa da diversi anni, e un altro progetto che riguarda l’area di Crotone. Questo appuntamento con i vertici della viabilità si inserisce in un quadro più ampio di attività dell’agenzia. ARSAI ha infatti recentemente concluso un tour di ascolto in tutte le aree industriali della Calabria, incontrando direttamente gli imprenditori locali per individuare le priorità urgenti e definire gli interventi necessari a rilanciare l’economia e le sorti del tessuto produttivo regionale. “L’incontro con ANAS ha dimostrato totale sintonia, c’è una visione condivisa sulla necessità di dotare la Calabria di infrastrutture adeguate” – ha dichiarato il presidente di ARSAI, Sergio Abramo -. “Siamo soddisfatti dell’ampia disponibilità trovata per sbloccare sia le opere già finanziate – ha proseguito – , come la SS18 e l’intervento di Corigliano – Rossano, sia dell’apertura dimostrata da Anas nell’affrontare altri dossier complessi come il sottopasso di Vibo o i progetti su Crotone. Ora dovremo lavorare in stretta sinergia con la Regione Calabria per definire i passaggi operativi e concretizzare queste opere. Insieme al lavoro che la squadra di Arsai sta portando avanti a stretto contatto con gli imprenditori nelle varie aree industriali, si provvede contestualmente a sollecitare e a coordinare ogni tavolo utile per il rilancio del nostro territorio”. Per Anas erano presenti: il dirigente Nuove Opere Alessandro Malizia, il Capo Centro Gianluca Bubba, il responsabile Manutenzione Rosario Montesano e il capo Nucleo Eugenio Silipo.

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