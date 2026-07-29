Autovelox, in Calabria incassati 17,3 milioni di euro di multe nel 2025: Villapiana guida la classifica

i dati

CATANZARO In Calabria, nel 2025, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, i soli comuni hanno incassato proventi derivanti dalle multe per eccesso di velocità per 17,3 milioni di euro. E’ quanto rileva un’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici. Al primo posto, «limitando l’analisi – è scritto in una nota – ai Comuni della Calabria che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al primo posto si trova Villapiana (Cosenza), che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 6.990.889 euro». Seguono Rocca Imperiale (Cosenza), con 2.821.595 euro e Simeri Crichi (Catanzaro), con 2.311.798 euro. Ai piedi del podio si trova Trebisacce (Cosenza) con 910.587 euro, seguito da Tarsia (Cosenza) con 900.570, Montepaone (Catanzaro) con 780.327 euro e, staccata di un soffio, Cassano all’Ionio (Cosenza) con 780.323 euro. Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Spezzano Albanese (Cosenza) con 387.538 euro, Palmi (Reggio Calabria) con 319.768 euro e Paola (Cosenza) con 238.598 euro. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto Emg, inoltre, è il periodo estivo uno dei più critici dal punto di vista della sicurezza stradale. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, è scritto nella nota, in Calabria nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2025 ci sono stati 905 sinistri con lesioni a persone, vale a dire il 29% del totale, con un picco ad agosto di 350 incidenti.

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