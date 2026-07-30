Bando Grandi eventi sportivi: dotazione aumentata a 4,6 milioni

dalla regione

CATANZARO La Regione Calabria ha approvato la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati ai e alle Manifestazioni sportive per l’annualità 2026, finanziato nell’ambito del Programma operativo complementare 2014-2020 – Azione 6.8.3. La dotazione finanziaria dell’intervento, inizialmente pari a 3,5 milioni di euro, è stata incrementata fino a 4.599.833,85 euro, attraverso la riallocazione delle risorse residue disponibili e l’assegnazione di ulteriori fondi regionali. L’incremento consente di assicurare la copertura finanziaria a tutte le 214 proposte progettuali che hanno raggiunto o superato la soglia minima di 60 punti, senza lasciare progetti valutati positivamente esclusi per insufficienza delle risorse. Gli interventi riguardano 27 Grandi eventi sportivi, 16 manifestazioni nazionali promosse dai comitati territoriali, 95 manifestazioni interregionali e 76 manifestazioni regionali. “Abbiamo compiuto una scelta precisa e concreta – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche per i giovani, Eulalia Micheli –: non lasciare senza copertura finanziaria nessuna proposta che abbia superato positivamente la valutazione. L’elevata partecipazione all’Avviso testimonia la vitalità e la capacità progettuale del mondo sportivo calabrese, delle associazioni, delle società, delle federazioni e dei comitati che operano quotidianamente nei nostri territori”. «Portare le risorse da 3,5 a circa 4,6 milioni di euro – prosegue l’assessore – significa trasformare questa partecipazione in opportunità concrete. Lo sport non rappresenta soltanto competizione, ma è benessere, educazione, inclusione, socialità e promozione del territorio. Attraverso questi progetti sosteniamo iniziative diffuse in tutta la Calabria, capaci di coinvolgere giovani, famiglie, atleti e comunità locali e di valorizzare le nostre risorse culturali, paesaggistiche e turistiche”. “Con questo intervento – conclude l’assessore Micheli – confermiamo l’impegno della Regione Calabria nel considerare lo sport una leva di crescita personale e collettiva. Investire nelle manifestazioni sportive significa sostenere le energie positive del territorio, creare occasioni di incontro e partecipazione e rafforzare l’immagine di una Calabria dinamica, inclusiva e capace di accogliere”.

Il Bando è consultabile ai seguenti link: https://www.regione.calabria.it/provvedimenti-regionali/grandi-eventi-sportivi-e-manifestazioni-sportive-2026-poc-azione-6-8-3-approvazione-graduatoria-provvisoria-e-incremento-dotazione-finanziaria-d-d-n-13463-del-30-07-2026/

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-per-grandi-eventi-e-manifestazioni-sportive-anno-2026

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