Reggio, il bilancio del Comune è in equilibrio: nessun aumento Tari

Palazzo San Giorgio

REGGIO CALABRIA Il bilancio del Comune di Reggio Calabria è in equilibrio: sono stati salvaguardati gli equilibri finanziari relativi al 2026 e non ci sarà alcun aumento della Tari 2026, la tassa locale sui rifiuti. Sono queste le decisioni principali approvate dal Consiglio comunale, riunitosi in prima convocazione e che ha registrato una sostanziale convergenza di vedute da parte dell’aula ‘Piero Battaglia’, con il voto compatto dell’intero centrodestra e qualche distinguo tra le opposizioni. Sul primo punto Il Partito democratico ha votato a favore, due le astensioni, Demetrio Delfino (Avs) e Saverio Pazzaro (La strada). L’atto contabile, fondamentale per la corretta prosecuzione amministrativa e politica della giunta guidata dal sindaco, Francesco Cannizzaro. Illustrato in aula dal dirigente del settore finanze, Francesco Consiglio l’assestamento di bilancio, rappresenta l’eredità contabile lasciata dal centrosinistra dopo 12 anni di amministrazione. E proprio su questo punto il dibattito in Aula non ha registrato particolari scontri, con il Partito democratico che per dichiarazione dello stesso capogruppo, Marcantonino Malara e poi del consigliere Giuseppe Marino hanno precisato il voto favorevole. Dai banchi della maggioranza Giuseppe De Biase, Antonino Zimbalatti e Daniele Romeo hanno evidenziato come la nuova attività politica si stia muovendo con celerità su diverse gravi questioni, mantenendo alta l’attenzione sul recupero dei crediti esigibili, ossia la riscossione delle tasse sui grandi e piccoli evasori. In merito alle nuove tariffe Tari, dopo la relazione dell’assessore Demetrio Marino, lo stesso sindaco Francesco Cannizzaro ha evidenziato il lavoro “silenzioso messo in atto in queste settimane per scongiurare ogni possibile aumento. Un’attività – ha aggiunto messa in atto grazie ad un nostro intervento con Arrical con la quale abbiamo lavorato per trovare la giusta soluzione per scongiurare un ritocco in aumento”.



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