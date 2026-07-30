Comune di Cosenza, si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti

Palazzo dei Bruzi

COSENZA Si è ufficialmente insediato questa mattina il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cosenza, composto da Antonio Pilello e Marcello Scarpelli, designati dalla Prefettura di Cosenza a seguito di sorteggio, e dal presidente Fernando De Marco, eletto dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 28 luglio. I tre professionisti, accompagnati dal dirigente del Settore Bilancio, Marco De Rito, sono stati ricevuti a Palazzo dei Bruzi dal sindaco Franz Caruso, alla presenza della segretaria generale Virginia Milano.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione istituzionale, ha rappresentato il primo momento di confronto tra l’Amministrazione comunale e il nuovo organismo di controllo. Al centro del colloquio, le principali questioni tecnico-amministrative e il percorso di riordino finanziario e organizzativo che il Comune sta portando avanti negli ultimi anni.

Nel rivolgere il proprio saluto ai componenti del Collegio, il sindaco Franz Caruso ha ribadito l’impronta dell’azione amministrativa da lui guidata.

«Trasparenza, legalità e solidarietà – ha affermato il primo cittadino – costituiscono le tre architravi su cui si fonda la nostra attività amministrativa e, di conseguenza, anche il rapporto di piena collaborazione con l’organismo che siete chiamati a rappresentare. Siamo consapevoli della complessità dell’Ente, ma in questi anni siamo riusciti a superare ostacoli importanti, riportando il Comune su un percorso di stabilità e correttezza amministrativa. Oggi approviamo i bilanci nei termini previsti dalla legge e, soprattutto, lo facciamo con la necessaria correttezza tecnica e contabile che ci è propria».

Nel corso dell’incontro, il dirigente del Settore Bilancio Marco De Rito e la segretaria generale Virginia Milano hanno assicurato al nuovo Collegio la massima disponibilità degli uffici comunali, confermando la piena volontà di instaurare un rapporto improntato alla collaborazione, alla trasparenza e al reciproco supporto nell’interesse dell’Ente. Analoga disponibilità è stata espressa dal presidente Fernando De Marco e dai revisori Antonio Pilello e Marcello Scarpelli, che hanno manifestato l’intenzione di svolgere il proprio mandato nel segno della massima collaborazione istituzionale, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative attribuite dalla legge all’organo di revisione.

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