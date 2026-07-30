Ospedale di Crotone, la nuova Emodinamica subito operativa: due interventi salvavita a pochi giorni dall’avvio

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CROTONE A pochi giorni dall’avvio operativo dell’Emodinamica presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone, la struttura ha affrontato e risolto con successo due complesse emergenze cardiologiche ad altissimo rischio, confermando sul campo l’efficacia e l’importanza strategica del nuovo presidio specialistico per l’intero territorio.

Il primo intervento ha riguardato un uomo di 44 anni, residente a Torino e in soggiorno di lavoro a Le Castella, giunto in Pronto Soccorso con un grave quadro coronarico. L’immediata attivazione della catena dei soccorsi ha consentito il suo trasferimento in sala d’intervento in soli 30 minuti dall’accesso, permettendo di trattare con successo l’occlusione vascolare mediante angioplastica. Superata la fase acuta, il paziente si trova ora ricoverato in reparto in buone condizioni cliniche.

Di estrema delicatezza anche il secondo caso, che ha visto protagonista una giovane donna di 36 anni colpita da un improvviso e grave arresto cardiaco. Il tempestivo e coordinato lavoro di squadra tra i medici del Pronto Soccorso, i cardiologi e gli anestesisti-rianimatori ha garantito la prima stabilizzazione della paziente e il successivo passaggio d’urgenza in Emodinamica per l’intervento di angioplastica primaria. Attualmente la donna si trova ricoverata in Rianimazione, in quadro stabile e in costante fase di miglioramento.

L’avvio dell’Emodinamica segna una svolta fondamentale per la sanità locale: casi di tale gravità, che in passato avrebbero imposto il trasferimento d’urgenza verso altri centri della regione, oggi possono essere trattati in loco con tempestività e standard assistenziali di assoluta eccellenza. L’operatività del servizio, garantita nelle fasce orarie diurne per questa prima fase di avvio, nei prossimi mesi sarà estesa alla copertura continuativa H24.

Questa mattina, il direttore sanitario e di presidio medico, Lucio Cosentino, è sceso presso il reparto di Cardiologia dove, insieme al Direttore dell’Unità Operativa Complessa, Fabio Megna, e alla responsabile del servizio di Emodinamica, Annalisa Mongiardo, si è recato in visita dal paziente ricoverato. Nel corso del cordiale incontro, durante il quale la Direzione ha formulato gli auguri di pronta guarigione, il signor A.B. ha tenuto a esprimere pubblicamente la propria profonda gratitudine verso l’intera équipe medica e gli operatori sanitari per la tempestività e la straordinaria qualità dell’assistenza ricevuta. Contestualmente, la Direzione ha inteso rivolgere un pensiero di sincera vicinanza anche alla paziente ricoverata in Rianimazione.

L’esito positivo delle procedure è stato accolto con profonda soddisfazione dal direttore generale dell’ASP di Crotone, Antonio Graziano, che ha evidenziato come l’Emodinamica a Crotone rappresenti un presidio di vita imprescindibile, capace di fare concretamente la differenza tra la speranza e il dramma. In pochissimi giorni il servizio ha infatti consentito di salvare due giovanissime vite, evitando quei lunghi e rischiosi trasferimenti d’urgenza verso altre strutture che spesso costringono a una corsa contro il tempo tra traffico e insidie viarie. Ricordando che in cardiologia ogni minuto è prezioso, il Direttore Generale ha inteso sottolineare il valore di poter intervenire tempestivamente sul territorio per restituire sicurezza ai cittadini, rivolgendo un sentito ringraziamento ai direttori delle strutture complesse, ai dirigenti medici, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari che con professionalità e abnegazione presidiano quotidianamente la rete dell’emergenza.