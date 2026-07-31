Chiude la Tendopoli, «giornata storica per San Ferdinando»

nuovi alloggi previsti

SAN FERDINANDO «Ritengo che oggi sia una giornata storica per San Ferdinando, si mette la parola fine a una pagina negativa che ha caratterizzato la nostra storia per molti anni. Si chiude la tendopoli di San Ferdinando e, probabilmente, per la prima volta grazie a una sinergia istituzionale senza precedenti, a una cooperazione che ha visto coinvolti dal governo fino all’ultimo piccolo Comune, passando per il Terzo settore, l’Asp e molti altri soggetti che hanno dato una mano, arriveremo a una soluzione che prevede anche un futuro sostenibile». Il sindaco di San Ferdinando, Gianluca Gaetano, commenta la chiusura della tendopoli, questa mattina le ruspe sono al lavoro per abbattere la struttura. Nuovi alloggi sono previsti in contrada Serricella. «Molte volte – aggiunge Gaetano – abbiamo assistito a progetti, intenzioni, a buoni propositi, ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. Oggi posso dire con certezza che sono davvero molto soddisfatto per il risultato raggiunto e l’abbiamo raggiunto tutti insieme». «Nel mio Comune – conclude – proseguiremo con tutti gli interventi previsti dal decreto Caivano bis, relativi ad edilizia scolastica, riqualificazione, verde pubblico, teatro auditorium. Si tratta di 10 milioni di euro da spendere entro un anno. Torneremo ad occuparci dei problemi piccoli e grandi dei cittadini con maggiore impegno dopo aver chiuso due dossier importanti: protezione del mare e la chiusura della tendopoli». (redazione@corrierecal.it)

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