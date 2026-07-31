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Vibo Valentia, perseguita una collega di lavoro: scatta l’ammonimento del Questore

L’uomo perseguitava una collega di lavoro con messaggi insistenti, pedinamenti e appostamenti sotto casa

Pubblicato il: 31/07/2026 – 12:47
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Vibo Valentia, perseguita una collega di lavoro: scatta l’ammonimento del Questore
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VIBO VALENTIA Nella giornata di ieri il Questore della Provincia di Vibo Valentia ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo che aveva posto in essere condotte di stalking nei confronti di una donna conosciuta sul posto di lavoro. Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’istanza presentata dalla donna e dalla successiva attività istruttoria della locale Divisione Anticrimine della Questura, che ha consentito di accertare diverse condotte moleste poste in essere dall’uomo, caratterizzate dall’invio insistente di numerosi messaggi, appostamenti presso l’abitazione della donna e pedinamenti durante i quotidiani spostamenti. Tale atteggiamento aveva ingenerato nella persona offesa un perdurante stato di ansia e paura, tanto da indurla a dover modificare le proprie abitudini di vita. Alla luce della vicenda, il Questore di Vibo Valentia ha emesso un provvedimento di ammonimento intimando all’uomo di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. La misura di prevenzione nota come “ammonimento del Questore” costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico.

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