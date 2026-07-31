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Cirò Marina, area demaniale occupata abusivamente: denunciato il titolare di un lido

I controlli della Guardia costiera hanno accertato un’occupazione di circa 673 metri quadrati oltre i limiti della concessione

Pubblicato il: 31/07/2026 – 14:11
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Cirò Marina, area demaniale occupata abusivamente: denunciato il titolare di un lido
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CIRÒ MARINA Il titolare di uno stabilimento balneare sul litorale di Cirò Marina è stato denunciato dalla Guardia costiera alla Procura della Repubblica di Crotone per diverse ipotesi di reato. Nel corso di alcuni controlli è emerso che aveva occupato circa 673 metri quadrati di pubblico demanio marittimo in più rispetto a quelli previsti dalla concessione in suo possesso. L’occupazione abusiva, che consisteva in un’area attrezzata per attività ludico ricreative, è stata sgomberata dal titolare dello stabilimento nell’immediatezza e l’area è stata così restituita alla pubblica fruizione. La Guardia costiera ha anche interessato il Comune territorialmente competente per la quantificazione e la successiva riscossione degli indennizzi dovuti dal titolare.

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lido cirò marina
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