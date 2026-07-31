Cirò Marina, area demaniale occupata abusivamente: denunciato il titolare di un lido

il provvedimento

CIRÒ MARINA Il titolare di uno stabilimento balneare sul litorale di Cirò Marina è stato denunciato dalla Guardia costiera alla Procura della Repubblica di Crotone per diverse ipotesi di reato. Nel corso di alcuni controlli è emerso che aveva occupato circa 673 metri quadrati di pubblico demanio marittimo in più rispetto a quelli previsti dalla concessione in suo possesso. L’occupazione abusiva, che consisteva in un’area attrezzata per attività ludico ricreative, è stata sgomberata dal titolare dello stabilimento nell’immediatezza e l’area è stata così restituita alla pubblica fruizione. La Guardia costiera ha anche interessato il Comune territorialmente competente per la quantificazione e la successiva riscossione degli indennizzi dovuti dal titolare.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato